Экс-советник президента США Гейтс признал вину в деле о вмешательстве России

Деловой партнер Пола Манафорта признал себя виновным в даче ложных показаний и сговоре против США.

Рик Гейтс признал себя виновным Фото: Фото: Damon Winter/The New York Times

Бывший советник избирательного штаба президента США Дональда Трампа и компаньон Пола Манафорта Рик Гейтс признал свою вину в даче заведомо ложных показаний ФБР, а также в сговоре против США.

В деле о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году Гейтс рассматривается, как подозреваемый. Расследование ведет спецпрокурор Роберт Мюллер, сообщает Reuters.

В случае сотрудничества со следствием, Гейст может уменьшить период своего будущего срока. Сейчас ему грозит до шести лет тюрьмы.

Однако Гейтс проходит в следственных органах по еще одному обвинению. За отмывание денег и банковское мошенничество бизнес-партнеру Марафорта грозит несколько десятилетий тюрьмы.

Напомним, экс-главе предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту и его помощнику Ричарду Гейтсу предъявлены обвинения в отмывании денег. По версии следствия, Манафорт при поддержке Гейтса использовал более 30 млн долларов. Последний, в свою очередь, используя офшорные счета, заработал более 3 млн долларов.