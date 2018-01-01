Эксперт сказал, при каком условии Путин с удовольствием отдал бы часть Донбасса

Экономист полагает, что в ближайшие полтора года Украине и РФ мало что удастся сделать в плане разрешения конфликта.
Власти РФ хотят иметь работающие договоренности по востоку нашей страны, но не знают, как это сделать, рассказал эксперт в эфире телеканала "112 Украина", пишет "Гордон".
"Я думаю, Путин с удовольствием отдал бы Донбасс, если бы у него была возможность не слишком плохо выглядеть после этого… Думаю, в ближайшие полтора года мало что удастся сделать и Украине, и России в плане этого конфликта", — отметил собеседник.
Ранее Андерс Аслунд выразил мнение, что РФ война в Украине обходится в 45 миллиардов долларов в год, в российском государстве уровень жизни не повышается из-за противостояния.
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