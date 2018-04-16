"Филиал ада на земле". В России коммерсанта изнасиловали и убили в СИЗО - СМИ

Все произошло в петербургском следственном изоляторе №4.

Следственный изолятор №4 http://78.fsin.su

В Санкт-Петербурге коммерсанта Валерия Пшеничного, который проходил по делу о хищениях у Министерства обороны РФ во время строительства подводной лодки, изнасиловали и задушили в следоственном изоляторе.

Его убийство попытались выдать за попытку покончить с собой, сообщают журналисты "Новой газеты". По их данным, Пшеничный скончался 5 февраля нынешнего года. В этот день конвойный петербургского СИЗО №4 обнаружил его повешенным на шнурке от капюшона. Сотрудники изолятора поспешили выдать инцидент за суицид.

Однако проведенная в феврале-марте судебно-медицинская экспертиза продемонстрировала, что Пшеничный не совершал самоубийство, а умер из-за многочисленных телесных повреждений.

На его теле были обнаружены резаные и колотые раны, во рту — следы от электротравмы, по всей видимости, оставленной бытовым кипятильником. Кроме того, у Пшеничного нашли перелом позвоночника.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Одессе арестованный убил сотрудницу СИЗО.