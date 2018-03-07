Генерал США анонсировал масштабные учения сил НАТО, ждет демаршей со стороны России

Маневры пройдут у побережья Норвегии, подчеркнул Неллер.

К учениям НАТО привлекут десятки тысяч человек, отметил Роберт Неллер inosmi.ru

Американский генерал, комендант Корпуса морской пехоты США Роберт Неллер заявил, что в октябре пройдут масштабные учения сил стран-членов НАТО , к которым привлекут 45 тысяч человек.

Маневры запланированы у побережья Норвегии, со стороны Российской Федерации будут демарши, сказал он на слушаниях в Палате представителей США (палата Конгресса), пишет РИА Новости.

"Это осенью, в октябре, будут большие учения НАТО, возможно, самые большие учения с участием амфибий, которые проводились на пике "холодной войны" и назывались "Соединение трезубца" (Trident Juncture)", — отметил комендант.

Генерал добавил, что к учениям планируют привлечь десятки кораблей и самолетов. По данным российского агентства, Неллер дал понять, что маневры будут недалеко от границ РФ.

"Уверен, что со стороны Российской Федерации будут демарши. Но я думаю, это показывает серьезность стратегии, которую проводят (США — Ред.), что наши союзники по НАТО хотят видеть нас там (в Европе — ред.) для их защиты", — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в июле текущего года в юго-западной части Черного моря, на территории портов, аэропортов и полигонов в Одесской, Николаевской и Херсонской областях Украины пройдут военные учения "Си Бриз-2018", в которых будут участвовать США и еще 14 стран мира.