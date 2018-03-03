Учения "Си Бриз-2018": в Украину прибудут тысячи военных с 15 стран мира

3 марта 2018, 23:45

Эти учения будут существенно отличаться от предыдущих тренировок,

В июле текущего года в юго-западной части Черного моря, на территории портов, аэропортов и полигонов в Одесской, Николаевской и Херсонской областях пройдут военные учения "Си Бриз-2018", в которых будут участвовать США и еще 14 стран мира.

Эти учения будут существенно отличаться от предыдущих тренировок, пишет "Радио Свобода".

Последние несколько лет украинские-американские учения "Си Бриз" состоят из нескольких компонентов: морского, сухопутного и авиационного, тогда как в 2014 году тренировки проходили исключительно на море.

В этом году решили наибольшее внимание уделить морским операциям, рассказал руководитель учений с американской стороны капитан 1 ранга Майкл Виллигас. По его словам, морской компонент — именно то, в чем Соединенные Штаты Америки, учитывая собственный имеющийся опыт, смогут помочь Украине эффективнее.

"Поскольку по состоянию на март мы находимся на стадии планирования очередного "Си Бриз", то преждевременно прогнозировать, как в ходе учений отработают наши совместные силы, в чем будут заключаться их сильные, а в чем — слабые стороны. Однако могу оценить постоянное наращивание возможностей и опыта ВМС Украины по планировочным мероприятиям. Это кропотливая, но важная организационная работа. И наши украинские партнеры умеют хорошо фокусироваться на задачах, стоящих перед ними", — отметил он.

Также Майкл Виллигас анонсировал, что для участия в учениях "Си Бриз-2018" летом запланировано прибытие в Одессу большого флагманского корабля 6-го флота США. По его словам, на борту USS Mount Whitney будет развернут многонациональный штаб, который будет осуществлять управление и командование учениями.

Как отмечается на официальном сайте Шестого флота США, USS Mount Whitney был введен в эксплуатацию в 1971 году. Корабль участвовал в операциях в Атлантике, Средиземном, Карибском бассейне, Индийском океане. Во время российско-грузинской войны в 2008 году он был первым кораблем НАТО, который предоставил Поти гуманитарную помощь, порт на черноморском побережье Грузии и другим объектам военной инфраструктуры, которые подверглись бомбардировке российской авиацией.

Что касается количественного состава иностранного контингента, то ожидается, что для участия в "Си Бриз-2018" Соединенные Штаты Америки будут обслуживать около тысячи военнослужащих, сказал Виллигас.

Другие страны-члены НАТО и участники программы "Партнерство ради мира" (в частности это - Великобритания, Канада, Грузия, Дания, Молдова, Норвегия, Польша, Швеция и другие государства) - почти 1,2 тысячи военных.

Кроме кораблей, судов, катеров к учениям присоединятся несколько субмарин (в прошлом году на "Си Бриз" в Одесский порт впервые за долгое время прибыла иностранная подводная лодка, это была турецкая субмарина Batıray).

Украину на "Си Бриз-2018" будут представлять около трех десятков кораблей, катеров, авиационная техника и примерно полторы тысячи военнослужащих.

"Все наши береговые подразделения, которые будут участвовать в учениях, имеют боевой опыт в зоне проведения антитеррористической операции. Некоторые находятся на востоке Украины сейчас и вернутся оттуда ближе к времени "Си Бриз", — отметил капитан 1 ранга ВМС Украины Александр Орехов. планируется, что на учениях "Си Бриз-2018" этот офицер будет занимать должность начальника штаба руководства. Он отметил, что все действия в море осуществляются по стандартам НАТО.

"Вообще, если взять во внимание численность наших Военно-морских сил и объем мероприятий с их участием, то первое место во внедрении стандартов Североатлантического альянса среди видов Вооруженных Сил Украины занимают именно ВМС", — добавил Орехов.

"Одним из инструментов доказать врагу, что Украина — не одинока в противостоянии российской агрессии" назвал "Си Бриз" руководитель нынешних учений с украинской стороны контр-адмирал Алексей Неижпапа.

 Напомним, президент Петр Порошенко подписал проект закона, которым разрешается прибытие подразделений иностранных войск на территорию Украины для участия в межнациональных учениях.

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учения Одесса Черное море Си Бриз-2018
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