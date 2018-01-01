Генсек НАТО выступил против изоляции России из-за Крыма

Столтенберг отметил, что страны Альянса никогда не признают аннексию полуострова.

Йенс Столтенберг REUTERS/Francois Lenoir

Аннексия Крыма Россией и другие проблемы в отношениях с НАТО не являются поводом для изоляции страны.

Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг перед открытием саммита организации на экспертном форуме NATO Engage, передает ТАСС.

"Мы не признаем аннексию Крыма, мы не признаем (российскую) пропаганду, действия в киберпространстве, вмешательство в выборы, мы видели инцидент в Солсбери. Но я не считаю это аргументами для изоляции России", - заявил Столтенберг.

Он отметил, что так как "Россия никуда не денется", то "нам нужен с ней диалог".



Ранее президент США Дональд Трамп на встрече с Йенсом Столтенбергом заявил, что Германия практически полностью зависима от России из-за поставок газа. "Германия полностью контролируется Россией. После строительства нового трубопровода (Северный поток-2. - Прим.) более 70 процентов поставок природного газа будет поступать из России", - сказал Трамп.

В ответ Столтенберг заявил, строительство "Северного потока-2" находятся вне компетенции НАТО. "Среди союзников есть разногласия по "Северному потоку-2", это хорошо известно. Но это не НАТО решать, это национальное решение", - сказал генсек НАТО.

Накануне спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что американские СМИ неверно истолковали позицию президента США Дональда Трампа, Вашингтон не планирует признавать Крым частью России.

"Белый дом высказался очень ясно - советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс прояснили, что США не планируют признавать российскую аннексию Крыма. Так и следует понимать американскую позицию", - сказал он, отметив, что Москва ответственна за гибридную войну в Крыму и конфликт на Донбассе.

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