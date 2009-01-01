Глава Пентагона сказал, каким странам угрожает КНДР

Конфликт с республикой, "вероятно, был бы наихудшим видом борьбы в жизни большинства человечества", считает Мэттис.

Пентагон, иллюстрация golos-ameriki.ru

(КНДР, Северная Корея) представляет угрозу для окружающих ее стран, включая Японию, Китай и

Об этом глава минобороны США (Пентагон) Джеймс Мэттис рассказал в интервью телеканалу CBS News, пишет УНИАН.

По его словам, конфликт с республикой, "вероятно, был бы наихудшим видом борьбы в жизни большинства человечества".

"Но суть в том, что это будет катастрофическая война, если она превратится в битву, если мы не сможем разрешить эту ситуацию дипломатическими средствами", — добавил министр.

Ранее президент США Дональд Трамп говорил, что "не будет рад", если Северная Корея проведет новое ядерное испытание, а также отказался исключить возможный военный ответ своей страны на провокации КНДР.