Госдума РФ в пожаре в Кемерово нашла украинский след

Спикер Госдумы рассказал, почему трагедия обросла домыслами и вымыслами.

Вячеслав Володин объяснил связь между трагедией в Кемерово и революцией. Knews.kg

Во фейках и вбросах, которые сопровождают, спикер Госдумы Вячеслав Володин увидел попытку реализовать технологии цветных революций.

"Мы видели, что через Украину вбрасывались эти все сообщения, знаем, что на территории Украины во всех силовых структурах работают представители ЦРУ, Госдепа, можно говорить о том, что это все инициировано было со стороны спецслужб США либо инициаторами выступили представители украинских властей. Можно сделать такие выводы. Но совершенно очевидно, что это недружественные шаги, вмешательство в наши внутренние дела и попытка создать здесь напряженность, реализовать технологии цветных революций", — цитирует Володина REGNUM.

По его мнению, эти фейки и вбросы преследуют несколько целей: "Посеять панику, недоверие к власти, породить конфликт между обществом и властью, дискредитировать Россию, в том числе в глазах мирового сообщества. Задач большое количество, и они носят недружественный характер, поэтому, когда мы говорим об информационной безопасности, в первую очередь речь идет о защите нашего суверенитета от недружественных шагов со стороны других стран".

Ранее губернатор Аман Тулеев записал первое после пожара видеобращение для жителей Кемерово. При этом чиновник около половины хрономентража ролика посвятил разговорам об "оппозиционных силах" и в стиле "посмотрите, что на Украине".

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