ИГИЛ пригрозил терактами в России во время ЧМ-2018

На пропагандистском плакате террористов изображен символ проведения ЧМ и есть надпись — "Подождите нас".

Пропагандистский плакат ИГИЛ dailymail.co.uk

Террористическая организацияпригрозила терактами во время, проведение которого запланировано в

Об этом сообщает The Daily Mail, ссылаясь на пропагандистский плакат боевиков, пишет УНИАН.

По его данным, на нем на фоне стадиона изображен террорист с автоматом в руках, а также стилизованная бомба.

"Кроме того, в коллаж вписан официальный символ проведения ЧМ. Надпись "Подождите нас" под картинкой выполнена на русском языке", — говорится в статье.

Ранее западные СМИ писали, что лидер боевиков ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади планирует новую волну терактов в странах Европы для того, чтобы поднять боевой дух после поражений в Ираке и Сирии.

Фото: dailymail.co.uk