К голодовке Сенцова присоединился еще заключенный в РФ экс-охранник Яроша

В России Шумкова обвиняют в экстремизме, а также в участии в Евромайдане и АТО.

Шумков присоединился к голодовке Сенцова. facebook.com/luchiadoroshenko

Сестра незаконно осужденного в России украинского режиссераНаталья Каплан рассказала, что к голодовке брата присоединился и заключенный в России украинский военнослужащий экс-охранник депутата Дмитрия Яроша Александр Шумков.

"Между тем, к голодовке присоединился Александр Шумков, но об этом так мало говорят", – написала она в Facebook.

Шумкова обвиняют в экстремизме: имеется в виду членство в "Правом секторе". При этом российский суд не учитывает тот факт, что Шумков вышел из этой структуры 1 ноября 2014 года (когда перестал быть охранником ее тогдашнего лидера Дмитрия Яроша), а Верховный суд РФ запретил у себя в стране ее деятельность только 17 ноября 2014 года.

Кроме того, Шумкова обвиняют в участии в Революции достоинства (Россия интерпретирует события Евромайдана как "свержение конституционного строя Украины") и АТО.

Напомним, в конце августа 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд России приговорил Олега Сенцова и украинского гражданского активиста Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Их обвинили якобы в подготовке подрыва памятника в расположенном в захваченном РФ Крыму Симферополе, а также в поджоге на полуострове офисов "Русской общины Крыма" и партии "Единая Россия", оба вину не признали.

Об освобождении Сенцова просили многие деятели российской культуры — режиссеры Александр Сокуров, Андрей Звягинцев, Алексей Герман-младший, Владимир Котт и Павел Бардин. Правозащитный центр "Мемориал" внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.

В конце февраля 2018-го адвокат режиссера Дмитрий Динзе сообщал, что его подзащитный находится в колонии российского города Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ). Позже незаконно осужденный написал родным, что у него выпадают волосы и крошатся зубы, а 14 мая объявил бессрочную голодовку.

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