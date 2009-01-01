Каспаров объяснил, почему Путин не может мыслить вдолгую

Глава РФ уже стал обузой для множества людей, считает оппозиционер.

Владимир Путин Reuters

Президент Российской Федерациине может мыслить вдолгую, диктаторы думают о сегодняшнем дне и о завтрашнем утре.

Об этом российский оппозиционер, тринадцатый чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров рассказал в интервью The Sunday Times, пишет InoPressa.

В то же время собеседник считает, что глава РФ умрет не по естественным причинам, поскольку "он уже стал обузой для множества людей".

"Диктаторы не в состоянии позволить себе стратегию. Путин не может мыслить вдолгую... Для диктатора проснуться утром — это важно, поскольку это значит, что он еще жив", — отметил политик.

Ранее Гарри Каспаров говорил, что Владимир Путин будет искать возможности расшатывать мировой уклад, следующим объектом его "атаки" будет Германия. Ознакомиться с мнение аналитика можно здесь.