Кремль приказал российским госСМИ перестать "заискивать" перед Трампом — Bloomberg

Чиновники РФ якобы обеспокоены тем, что администрация США может оказаться менее "дружественной", чем предполагалось.

Кремль, иллюстрация Корреспондент

В России Кремль приказал государственным СМИ перестать "заискивающе" освещать темы, связанные с президентом США

Об этом сообщает Bloomberg, пишет РБК-Украина.

Агентство уточнило, что администрация президента РФ Владимира Путина обосновала свой указ тем, что российским зрителям больше не интересны детали прихода политика к власти.

"… указ знаменует собой решительный поворот в отношениях между странами, когда еще несколько недель назад приход Трампа к власти в РФ воспринимали как начало новой эры сотрудничества", — отметили журналисты.

По их данным, в высокопоставленные российские чиновники обеспокоены тем, что администрация США может оказаться менее "дружественной", чем предполагалось, поскольку в Вашингтоне растут антироссийские настроения на фоне информации о контактах советников Трампа с России во время и после избирательной кампании 2016 года.

Ранее западные СМИ писали, что уже экс-советник Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн до официального вступления политика в должность президента США обсуждал с послом РФ в стране Сергеем Кисляком отмену части антироссийских санкций.