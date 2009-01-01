Лесные пожары в Калифорнии унесли жизни 21 человека, 150 — пропали без вести

Дым от пожаров виден в Сан-Франциско, расположенном в 100 километрах.

Пожар в Калифорнии Reuters

Крупнейшие за всю историю пожары вунесли жизни 21 человека. По данным полиции, более 150 человек все еще считаются пропавшими без вести.

В числе погибших оказалась супружеская чета, недавно отметившая 75-летие свадьбы, сообщает BBC Україна.

Чарльз Рипп, которому было 100 лет, и его 98-летняя жена Сара погибли от пожара, опустошившего 26 тысяч гектаров и уничтожившего 3500 зданий в округе Напа в Калифорнии.

О смерти Чарльза и Сары сообщил газете New York Times их сын. По его словам, они погибли в воскресенье в своем доме, из которого не смогли выйти из-за быстро надвигавшегося огня.

71-летний Майк Рипп рассказал, что он и его брат Чак нашли останки родителей среди развалин дома во вторник. Супруги лежало рядом друг с другом.

"Они не могли жить друг без друга. И то, что они умерли вместе, — наверное, они бы этого хотели", — рассказал сын. У них было пятеро детей, и они прожили в своем доме в Напе 35 лет.

Эти пожары называют самыми жестокими за всю историю Калифорнии — дым от них виден в Сан-Франциско, расположенном в 100 километрах.

Самое большое число погибших — 11 — из округа Сонома. Власти сообщают, что здесь пропали без вести 155 человек, хотя это может объясняться хаотичной эвакуацией.

В центре округа Санта-Роза огонь уничтожил отель "Хилтон". Десятки тысяч людей из округа оставили свои дома.

Губернатор штата Джерри Браун объявил чрезвычайное положение в округах Сонома, Напа и девяти других.

Президент Дональд Трамп подписал декларацию о стихийном бедствии, что открывает федеральную помощь штату.

Напомним, 16 сентября при пожаре в одесском оздоровительно-спортивном лагере "Виктория" погибли три ребенка.