Лидеры стран Евросоюза заявили, что России не место в G7

Возвращение России на саммиты "Большой семерки" не произойдет, заявила Ангела Меркель.
"Мы все согласились с тем, что возвращение России на саммиты "Большой семерки" не произойдет, пока не будет достигнут существенный прогресс в связи с украинской проблемой", — заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
По ее словам, это было "общее мнение" участников встречи, передает Reuters.
Меркель пояснила, что пока что слишком рано говорить о том, смогут ли лидеры G7 выпустить совместное заявление по итогам встречи. По словам Меркель, если совместное заявление выпущено не будет, это будет подтверждением того, что страны не пришли к какому-либо соглашению.
Ранее президент США Дональд Трамп выраазил желание вернуть Россию в формат G8.
Отметим, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте поддержал предложение президента Дональда Трампа вернуть Россию в состав G8.
Как известно, Трамп рассорился со всеми и решил сбежать с саммита "Большой семерки".
Подписывайтесь на наш канал в Telegram