Италия поддержала предложение Трампа вернуть Россию в G8

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте поддержал предложение президента Дональда Трампа вернуть Россию в состав G8.

Об этом Конте заявил в Twitter.

"Согласен с президентом Дональдом Трампом. Россия должна вернуться в "восьмерку". Это в интересах каждого", - написал он.

Ранее президент США Дональд Трамп выраазил желание вернуть Россию в формат G8. По информации СМИа, такое заявление Трамп сделал перед журналистами перед тем, как отправиться в Канаду на саммит G7.

Комментируя заявление американского лидера, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметил, что российская сторона делает акценты на других форматах.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что возвращение к формату G8 невозможно, так как Россия не соответствует критериям членства в организации.

В связи с ситуацией в Украине и в Крыму в марте 2014 года "Большая семерка" на заседании в Гааге приняла решение, что саммит G8 в июне того же года состоится в формате G7 без участия России.

Встречи в формате G8 были приостановлены до тех пор, "пока Россия не изменит курс и не вернет обстановку к условиям, в которых G8 способна вести содержательное обсуждение", говорилось в совместном заявлении руководства стран-членов. Сейчас в состав G7 входят США, Германия, Канада, Великобритания, Франция, Япония и Италия.