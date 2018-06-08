Лидеры стран Евросоюза заявили, что России не место в G7

В канадском Квебеке, во время встречи глав стран "Большой семерки", лидеры G7 заявили о том, что условия, необходимые для возвращения России к переговорам в таком формате, еще не достигнуты.

"Мы все согласились с тем, что возвращение России на саммиты "Большой семерки" не произойдет, пока не будет достигнут существенный прогресс в связи с украинской проблемой", — заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

По ее словам, это было "общее мнение" участников встречи, передает Reuters.

Меркель пояснила, что пока что слишком рано говорить о том, смогут ли лидеры G7 выпустить совместное заявление по итогам встречи. По словам Меркель, если совместное заявление выпущено не будет, это будет подтверждением того, что страны не пришли к какому-либо соглашению.

Ранее президент США Дональд Трамп выраазил желание вернуть Россию в формат G8.

Отметим, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте поддержал предложение президента Дональда Трампа вернуть Россию в состав G8.

Как известно, Трамп рассорился со всеми и решил сбежать с саммита "Большой семерки".