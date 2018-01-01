Литва также планирует высылать российских дипломатов - президент страны

По словам президента Грибаускайте, кроме высылки, рассматриваются и другие варианты противодействия РФ.

Президент Латвии Даля Грибаускайте Mixnews

Литовские власти планируют в ближайшее время выслать "российских под дипломатическим прикрытием".

С таким заявлением выступила президент Литвы Даля Грибаускайте, сообщает портал "Delfi".

По ее словам, на данный момент рассматривается возможность расширения т.н. "национального списка Магнитского", в котором сейчас находятся 49 граждан РФ. Всем им запрещен въезд в Литву из-за вовлеченности в коррупцию, отмывание денег и нарушение прав человека.

"Средства могут быть различные, в том числе и высылка из Литвы отдельных, идентифицированных нами сотрудников разведки, а также расширение "списка Магнитского". Я считаю, что разрушение разведывательной сети во всех странах Европы, разрушение российской разведсети является нашей общей задачей", - подытожила Грибаускайте.

Напомним, ранее сообщалось о том, что российских дипломатов могут выдворить со своей территории власти Польши.



