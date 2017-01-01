"Медленное умирание". Политолог оценил возможность революции в России

Политическая стилистика Навального иссякла где-то полгода назад, считает Орешкин.

В России для революций просто пока нет демографического ресурса, отметил эксперт Reuters

Российский политолог Дмитрий Орешкин считает, что в РФ нет ресурсов и поводов для революции, есть предпосылки для медленного умирания страны.

Власть президента Владимира Путина гибкая и, если где-то возникают проблемы, она туда может вбросить денег, она научилась манипулировать, рассказал эксперт на чате в "Главреде".

"Но система не бесконечная, она начинает вызывать раздражение и утомление, но должно пройти еще несколько лет, прежде чем это раздражение накопится", — объяснил собеседник.

Политолог подчеркнул, что сейчас вообще не видит в РФ ресурсов для "уличной политики" и в этом мнении расходится с российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным. "Проблема заключается в том, что против Путина выступают люди, которые хотят не революции, точнее революции они вообще не хотят", — утверждает Орешкин.

"Они хотят, чтобы власть соблюдала закон, хотят правового государства, честных выборов, на которых бы мог зарегистрироваться любой человек и предложить избирателям свою программу", — считает аналитик.

"Если вы обратили внимание, то за все эти шествия на улицах, начиная с убийства Бориса Немцова (российский оппозиционер — Ред.) или еще раньше — с Болотной площади, не было перевернуто ни одной машины, не было разбито ни одного стекла. И для того, чтобы посадить участников "Болотки", приходилось выдумывать и "высасывать из пальца" обвинения вроде "кто-то бросил в полицейского предмет, похожий на лимон" или еще что-то. Ну, бред какой-то!", — заявил эксперт.

"Эти люди по своему стилю легалисты: они возмущаются властью, потому что она нарушает свои собственные законы. Что мне кажется контрпродуктивным в действиях Навального? Он говорит: "Мы выйдем, мы заявим". Власть привыкла, что выходят люди легалистские, которые не представляют для нее угрозы: они вышли — они ушли. И власть может не обращать на них внимание", — добавил собеседник.

По его словам, "и в этом ужас ситуации, потому что это — не революционеры". "И пока я не вижу демографических, идеологических и еще каких-то ресурсов для революции. В 1991 году такие ресурсы были, потому что было понятно, что Коммунистическая партия привела страну в полный тупик. И тогда на Манежную площадь выходило до 300 тысяч человек, которых власть испугалась", — сказал политолог.

"А нынешняя власть, во-первых, их не боится, а, во-вторых, 300 тысяч уже не получается. Еще не созрело новое поколение людей с новыми требованиями. Поэтому я думаю, что еще рано даже обсуждать, по какому случаю массы выйдут на улицы и будет революция", — полагает Орешкин.

"Пока я не вижу ресурсов для революции ни по поводу отсутствия мыла или яиц, или еще чего-то (тем более, что все это в продаже присутствует), ни по политическому поводу. Скорее, я вижу ресурс медленного умирания России. Как сказал поэт: "Мир закончится взрывом, а всхлипом". Мы просто идем вниз, вниз, вниз…", — отметил аналитик.

"Яркие люди уезжают, эмигрируют, спиваются. А для революций просто пока нет демографического ресурса. То, что Навальный пытается вызвать людей на улицы, не находит массовой поддержки. Его политическая стилистика, мне кажется, иссякла где-то полгода назад. Нужно предлагать что-то новое. Ну. Выйдет 10 или 20 тысяч на улицы, а, собственно, какая разница, что дальше… Поэтому я не вижу вообще никаких поводов для революции в России", — заявил он.

Ранее Дмитрий Орешкин говорил, что в ближайшее время распад России маловероятен, а в перспективе ближайшего поколения, то есть 25 лет — почти неизбежен. Ознакомиться с другими его мнениями можно здесь.