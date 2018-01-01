Меркель договорилась с 14 странами ускорить возврат мигрантов

Германия ускорит процедуру возврата мигрантов.

Меркель договорилась ускорить возврат мигрантов Reuters

Германия договорилась с 14 странами об ускорении процедуры возврата мигрантов , пытающихся въехать в Германию.

Об этом идет речь в письме канцлера Германии Ангелы Меркель к руководителям двух партий - Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и Христианско-социального союза (ХСС), сообщает агентство DPA.

"Лица, которые ищут убежища и прибывают в Германию, которые уже зарегистрировались в других странах ЕС, должны быть доставлены в более крупные "якорные центры" для регистрации", — говорится в сообщении.

Речь идет о таких странах, как Бельгия, Дания, Эстония, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Польша, Португалия, Венгрия, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция.

Напомним, ранее сообщалось о том, что лидеры ЕС на саммите не смогли решить проблему нелегальных мигрантов.

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