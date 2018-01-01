Мракобесие сейчас. В Иране суд "впаял" два года тюрьмы женщине за снятый хиджаб

Имя несчастной жительницы Тегерана держится в строгой тайне.
Соответствующее сообщение опубликовало новостное агенство Associated Press.
Государственный обвинитель из прокуратуры Аббас Джафари Долатабади заявил, что своими действиями женщина "подстрекала к коррупции".
К слову приговор горожанке, чье имя держится в тайне, вынесли еще в декабре прошлого года, однако информация о нем просочилась в прессу только сейчас.
Согласно иранским законам, женщин, которые публично осмеливаются снимать хиджаб, обычно либо осуждают к средним срокам заключения, либо штрафуют на сумму, эквивалентную 25 долларам США.
Напомним, ранее хиджаб Nike Pro для мусульманок-спортсменок признали одним из лучших изобретений прошлого года.