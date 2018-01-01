Мракобесие сейчас. В Иране суд "впаял" два года тюрьмы женщине за снятый хиджаб

Имя несчастной жительницы Тегерана держится в строгой тайне.

Мусульманка в хиджабе Sputnik Азербайджан

В иранской столице, городе Тегеран, женщине, "самовольно" снявшей хиджаб на одной из улиц, суд дал за этот "проступок" два года тюрьмы.

Соответствующее сообщение опубликовало новостное агенство Associated Press.

Государственный обвинитель из прокуратуры Аббас Джафари Долатабади заявил, что своими действиями женщина "подстрекала к коррупции".

К слову приговор горожанке, чье имя держится в тайне, вынесли еще в декабре прошлого года, однако информация о нем просочилась в прессу только сейчас.

Согласно иранским законам, женщин, которые публично осмеливаются снимать хиджаб, обычно либо осуждают к средним срокам заключения, либо штрафуют на сумму, эквивалентную 25 долларам США.

Напомним, ранее хиджаб Nike Pro для мусульманок-спортсменок признали одним из лучших изобретений прошлого года.