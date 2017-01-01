На российской военной радиостанции прозвучал украинский патриотический лозунг

По предварительной версии, в инциденте виноваты неизвестные хакеры.

Радиоприемник "РБК Стиль"

В Российской Федерации радиостанция "УВБ-76", принадлежащая, по имеющейся информации, Министерству обороны РФ и зарезервированная для связи на случай катаклизмов, в воскресенье, в течение 60 секунд транслировала в эфир лозунг "Слава Украине!".

Такую информацию озвучил блогер, скрывающийся под ником Usman Khabibullin, сообщает портал "Тjournal"

Известный украинский патриотический лозунг прозвучал после нескольких композиций в стиле "русский рэп".

По предварительной версии событий, радиостанция, имеющая неофициальное название "жужжалка", была взломана хакерами. В тот же день "УВБ-76 прекратила вещание, а возобновила эфир уже в понедельник, 25 декабря.

Напомним, ранее сообщалось о том, что бойцы ВСУ "потроллили" боевиков в эфире донецкого радио.