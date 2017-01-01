"Наказать Польшу". В Израиле предложили провести "Марш живых" в Украине

Главный раввин Украины предложил ответить Польше на закон о нацистских преступлениях.

"Марш памяти" в Освенциме Фото: Reuters

Главный раввин Украины Моше Асман заявил о необходимости приостановления визитов школьников и студентов из Израиля на международный "Марш живых".

Причиной заявления стал ратифицированный в Польше закон об Институте национальной памяти. Об этом говорится в открытом письме раввина к министру образования Израиля Нафтали Беннет, передает The Jerusalem Post.

"Как главный раввин Украины я предлагаю провести в этом году "Марш живых" в Украине", - написал он.

Равин заявил, что такой радикальный шаг "накажет Польшу", поскольку от этого международного мероприятия страна имеет значительную финансовую прибыль.

По мнению Асмана, территориально и исторически Украина располагает достаточным количеством мест, где можно было бы провести это важное для Израиля мероприятие.

"В Украине много мест, которые подходят для "Марша живых": Бабий Яр в Киеве, Дробицкий Яр в Харькове, Яновский концлагерь во Львове и десятки других мест, где евреи страдали и были уничтожены во время трагических событий", - говорится в письме.

Раввин отметил, что антисемитизм в Польше вызывает серьезную обеспокоенность еврейских общин страны. Он заявил, что нашумевший закон призывает "заставить молчать историю и очевидцев Холокоста".

Напомним, "Марш живых" ежегодно проводится в Польше в память о замученных узниках концлагерей. В рамках мероприятия тысячи людей из разных стран мира проходят три километра пути по страшной дороге из лагеря Аушвиц до лагеря Биркенау. С 1988 года траурная процессия проводилась каждые два года, а с 1996 года "Марш живых" проходит ежегодно.

Как ранее сообщалось, 26 января Сейм Польши принял законопроект о запрете пропаганды так называемой "бандеровской идеологии", предложенный партией Kukiz'15. Принятый закон касается определения "преступлений националистов" и организаций, сотрудничавших с Третьим рейхом, а также возможности запуска, в соответствии со ст. 55 закона об Институте национальной памяти, уголовных дел против лиц, отрицающих эти преступления.

Позже комиссии Сейма Польши без каких-либо поправок поддержали законопроект.