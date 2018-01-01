Названа возможная основная причина крушения Ан-148

Предположительно, перед взлетом пилот не убедился, хватает ли воздушному судну антифриза.

Возможно, перед взлетом пилот Ан-148 не убедился, прогрелись ли турбины Reuters

В России участники расследования крушения в Раменском районе Московской области (Подмосковье) самолета Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии" рассматривают непрогретый двигатель в качестве основной причины крушения.

Предположительно, перед взлетом пилот не убедился, прогрелись ли турбины, а также хватает ли борту антифриза, рассказал "Снобу" источник, знакомый с ходом расследования.

"Расследователи авиакатастрофы в Московской области рассматривают непрогретый двигатель Ан-148 в качестве основной причины крушения", — сообщил собеседник.

Напомним, самолет Ан-148 в Подмосковье потерпел крушение 11 февраля, погиб 71 человек — 65 пассажиров, в том числе трое детей, и шесть членов экипажа. МИД Украины сообщили, что граждан страны на борту рухнувшего судна не было.

Специалисты наиболее вероятными причинами крушения воздушного судна считают возгорание в двигателе, обледенение, неисправность датчика скорости и ошибку пилотирования. Узнать больше о трагедии можно здесь.