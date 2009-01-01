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"Нетерпимость усилилась". Буш-младший недоволен политикой США

Сегодня, 15:24

Американская политика кажется более уязвимой к явным выдумкам, считает экс-президент.

Джордж Буш-младший
Джордж Буш-младший Instagram
Бывший президент США Джордж Буш-младший заявил, что в стране политика кажется более уязвимой к конспирологическим теориям и явным выдумкам.

Об этом он рассказал, выступая на мероприятии в Time Warner Center в Нью-Йорке, пишет УНИАН со ссылкой на Politico.

В то же время экс-лидер Штатов, выразил мнение, что в государстве "нетерпимость усилилась".

"...Наша политика кажется более уязвимой к конспирологическим теориям и явным выдумкам", — сказал Буш-младший.

Ранее западные СМИ писали, что бывший президент США Барак Обама возвращается в политику, он намерен принять участие в митингах в ходе подготовки к выборам губернатора в штатах Нью-Джерси и Вирджинии (пройдут 7 ноября), чтобы поддержать кандидатов от Демократической партии.

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