Нидерланды и Украина заключили соглашение по МН17

Те, кто не могут быть экстрадированы в Нидерланды, будут отбывать тюремный срок в Украине.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP, соглашение было одобрено во вторник, оно устанавливает, что судебное преследование подозреваемых будет происходить в голландском суде, скорее всего в Гааге. Также соглашение допускает проведение судебного заседания по видеосвязи.
Те, кто не могут быть экстрадированы в Нидерланды, будут отбывать тюремный срок в Украине.
Международная следственная группа (JIT), в которую входят представители Нидерландов, Бельгии, Украины, Австралии и Малайзии, ранее огласила промежуточные результаты расследования инцидента. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.
Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram