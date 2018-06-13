Нидерланды и Украина заключили соглашение по МН17

Нидерланды заключили соглашение с Украиной для облегчения судебного преследования ответственных катастрофу МН17 на Донбассе в 2014 году.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP, соглашение было одобрено во вторник, оно устанавливает, что судебное преследование подозреваемых будет происходить в голландском суде, скорее всего в Гааге. Также соглашение допускает проведение судебного заседания по видеосвязи.

Те, кто не могут быть экстрадированы в Нидерланды, будут отбывать тюремный срок в Украине.

Международная следственная группа (JIT), в которую входят представители Нидерландов, Бельгии, Украины, Австралии и Малайзии, ранее огласила промежуточные результаты расследования инцидента. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.

Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли.