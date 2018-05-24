Крушение "Боинга 777" на Донбассе: следствие точно установило, кто стрелял с "Бука"

Следствие JIT (Международная следственная группа) по MH17 по делу самолета Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии" смогло снять отпечатки пальцев с ракеты "Бука", которая сбила самолет.

Глава голландского центрального департамента уголовных расследований национальной полиции Уилберт Паулсен заявил, что эти отпечатки принадлежат военнослужащим из Российской Федерации.

"Над расследованием работает по крайней мере несколько сотен человек", – цитирует Паулсена "Гордон".

По его словам, параллельно с JIT расследование вела и группа Bellingcat. При этом группы подтвердили многие данные друг друга.

"Мы просто собираем факты и проверяем их еще более тщательно, чем это было раньше", – заявил представитель Нидерландов.

В свою очередь The Daily Telegraph уточнило, что сам "Бук" принадлежал российской 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО, которая базируется в Курске.

Напомним, самолет "Боинг-777" был сбит 17 июля 2014 года над территорией Донецкой области, которая контролируется террористами ДНР. Погибли 298 человек, которые находились на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран.

Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук". В частности, согласно отчету, авиакатастрофа произошла в результате детонации боеголовки типа 9N314M, которую выпустили из зенитно-ракетного комплекса "Бук" на востоке Украины.

Кроме того, международные эксперты доказали российское происхождение "Бука", сбившего "Боинг-777" на Донбассе.

Ранее международные эксперты опубликовали отчет о крушении "Боинг-777" спустя три года.

Как сообщалось ранее, в списке лиц, подозреваемых в причастности к крушению самолета рейса МН17, фигурируют бывшие боевики "ДНР" и кадровые российские военные Игорь Гиркин, Игорь Плотницкий, Сергей Дубинский и Николай Ткачев.