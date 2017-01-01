Оппонент Трампа уходит с поста замдиректора ФБР – СМИ

Причины увольнения не разглашаются.

Эндрю Маккейб неожиданно покидает пост в ФБР Фото: Chip Somodevilla/Getty Images, FILE

Заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб покидает свой пост.

Информацию об отставке распространили источники в правительственных кругах, сообщает ABC News.

По информации инсайдеров, Маккейб собирался в отставку в марте текущего года. Однако стало известно, что свой пост заместитель директора ФСБ покинет, но формально будет числиться до выхода на пенсию весной. Причина увольнения неизвестна.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп обвинил Эндрю Маккейба в получении взятки в размере 700 тысяч долларов от Хиллари Клинтон. Он заявил, что ФБР находится в сговоре с экс-кандидатом в президенты США и намерено закрыть расследование против нее, в котором Клинтон обвиняли в незаконном получении средств от спонсоров во время предвыборной кампании.