Отравление Скрипаля. В РФ заявили об уничтожении запасов нервно-паралитического газа "Новичок"

Последний килограмм боевых отравляющих веществ Россия уничтожила осенью 2017 года, заявили в Совфеде.

В РФ сделали новое заявление из-за отравления Сергея Скрипаля "Коммерсант"

Ветеран российских спецслужб, сенатор Игорь Морозов заявил о том, что РФ прекратила производство и уничтожила все запасы нервно-паралитического газа "Новичок", которым, предположительно, пытались отравить бывшего агента российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочь.

"Россия не только прекратила выпуск нервно-паралитических газов, в том числе "Новичка", но и полностью уничтожила все их запасы. Это было сделано согласно международных соглашений под контролем международных наблюдателей ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия)", — подчеркнул Морозов.

По словам Морозова, последний килограмм боевых отравляющих веществ Россия уничтожила осенью 2017 года, а производство химического оружия прекратилось еще в 1990-х годах, сообщает РИА "Новости".

Также сенатор добавил, что изготовление "Новичка" в подпольных условиях "хотя и опасно, но возможно".

"Для этого необходимы лабораторные условия, специальное оборудование и соответствующие специалисты, обычный человек на коленке этого не сделает", — заверил он.

По мнению Морозова, обвинения в адрес России по делу Скрипача является частью спланированной атаки Запада для активизации коалиции в Сирии и усиления НАТО у границ РФ.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая перед членами британского парламента, заявила о высокой вероятности причастности РФ к отравлению экс-разведчика Сергея Скрипаля.

Спикер МИД РФ Мария Захарова назвала выступление премьер-министра Терезы Мэй в британском парламенте "цирком".

Скрипаль является экс-офицером российского ГРУ. В 2006 году его осудили за передачу Британии данных о российских агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между США и Россией Скрипаля помиловали, он получил политическое убежище в Британии.

Как ранее сообщалось, 66-летний Скрипаль и его 33-летная дочь Юля были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. На данный момент они находятся в реанимации в критическом состоянии.