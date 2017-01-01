Польша намерена назвать корабли в честь "исторически своих городов" Львова и Тернополя

Всего в Польском морском судоходстве намерены назвать пять кораблей названиями когда-то принадлежавших Польше городов.

В составе польского гражданского флота появятся корабли с "кресовыми" названиями, заявили в Польском морском судоходстве.

Как сообщает издание Radio Szczecin, первый корабль, приписанный к порту города, будет называться "Львов", а вслед за ним появятся корабли "Тернополь" и "Вильно".

"Мы меняем названия судов... Для жителей Щецина, но не только для них, для всей западной Польши это красивые и ностальгические имена. Потому что мы хотим, чтобы их называли бывшими польскими городами на кресах всходних (восточных окраинах, - ред.)" - заявил комиссар Польского морского судоходства Павел Бжезицкий.

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Также Бжезицкий отметил, что новые имена кораблей польского флота не вызовут политических споров.

"Всего будет пять единиц, первым станет "Львов". Это нейтрально политическое название, потому что многие годы один из наших кораблей назывался "Орлита Львов". И это никому не навредило, так что и от имени "Львов" никто не пострадает", - добавил комиссар.

Стоит отметить, что под сообщением уже появились возмущенные комментарии поляков:

vorpommern: Никто не пострадает? Ну, теперь пришло время для кораблей "Штеттин", "Свиннемюнде" и "Бреслау". Под немецким флагом, конечно.

Jaro: Может ли человек, который принимает такие неразумные решения, осознавать последствия, которые могут иметь подобные жесты в отношении нащих соседей? Идиотизм и стыд, панове.

antoniof: Бжезицкий своими действиями доведет Польское морское судоходство до развала, если политики правящей партии наконец не увидят, как он начал негативно влиять на ПиС и не отгонят его от корыта.

ellroy: Отличное решение, я надеюсь, это только начало.

Напомним, это далеко не первое скандальное решение между Украиной и Польшей. В августе прошлого года в Польше заявили о намерении разместить на страницах своего нового паспорта изображения Польских военных захоронений на территории Лычаковского кладбища. В ноябре стало известно, в аэропорту Шопена в Варшаве разместили карты, на которых Львов и Вильнюс изображены как территория Польши.

Глава МИД Польши Витольд Ващиковский, находясь с официальным визитом во Львове, отказался посетить Национальный музей-мемориал жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого". Главе польского МИД не понравилось, что директор музея считает, что в 1918 году Польша оккупировала Западную Украину.