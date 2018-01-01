Польша завела дело против "Газпрома" из-за строительства "Северного потока-2"

Польские чиновники проанализировали ходатайство о создании этими шестью компаниями совместного предприятия для строительства "Северного потока-2".

Польша завела дело против "Газпрома" РИА Новости

Антимонопольный регулятор Польши UOKiK возбудил дело против "Газпрома" а также пяти зарубежных компаний, ответственных за финансирование газопровода "Северный поток 2"

"Прецедентное антимонопольное разбирательство было инициировано UOKiK несколько дней назад", — говорится в сообщении UOKiK.

При этом UOKiK подозревает, что стороны сделки, несмотря на отзыв уведомления о концентрации, совместно реализуют проект, финансируя Nord Stream 2.

"Президент офиса может наложить на предприятие штраф до 10% от выручки за год, предшествующий году, в течение которого налагается штраф, если предприятие совершило сделку в области концентрации без получения согласия от президента управления. Если концентрация уже реализована, UOKiK может потребовать продажи части активов предприятия, продажи контрольного пакета акций или роспуска предприятия", — грозит польский регулятор.

В 2016 году польские чиновники проанализировали ходатайство о создании этими шестью компаниями совместного предприятия для строительства "Северного потока 2" и решили, что создание СП может привести к ограничению конкуренции.

UOKiK заключил, что "Газпром" и так доминирует на польском рынке газа, а новый проект может еще больше укрепить его переговорную позицию с польскими клиентами. Участники консорциума отозвали уведомление, которое UOKiK трактует как "запрет на объединение".

Президент UOKiK Марек Нихчал обнаружил, что партнеры по консорциуму начали финансировать проект. Польский регулятор считает, что целью "Газпрома" и его партнеров - Engie, Uniper OMV, Shell, Wintershall - было обойти отсутствие одобрения UOKiK. А между тем, и несостоявшееся создание СП, и нынешние шаги по организации финансирования — все направлены на одно — финансирование строительства "Северного потока 2".

Напомним, 3 мая в Германии стартовали работы по возведению участка газопровода "Северный поток-2".

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