Трамп признал причастность РФ к кибератакам на США после встречи с американской разведкой

Заявление было обнародовано после двухчасовой встречи Трампа с представителями трех американских спецслужб.

Трамп признал причастность РФ к кибератакам на США Reuters

Избранный президентом США Дональд Трамп признал факт причастности РФ к кибератакам на инфраструктуру США.

В то же время он не считает, что упомянутые атаки повлияли на его избрание, говорится в специальном письменном заявлении, распространенном офисом Трампа.

"В то время как Россия, Китай, другие страны, групп и люди за пределами США, последовательно пытаются взломать киберинфраструктуру наших государственных учреждений, предприятий и организаций, в том числе Национального комитета демократов, не было абсолютно никакого влияния на результат выборов", — заявил Трамп.

Это заявление было обнародовано после двухчасовой встречи Трампа с представителями трех американских спецслужб, во время которой Федеральное бюро расследований, Центральное разведывательное управление и Агентство национальной безопасности представили будущему президенту доклад о влияние спецслужб РФ на выборы.

Напомним, ранее Барак Обама объяснил Дональду Трампу: Путин — не в нашей команде.