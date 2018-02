Послы стран ЕС вынесли решение о санкциях за аннексию Крыма - СМИ

Санкция будум подвергнуты более полутора сотен лиц и компаний, прямо или косвенно участвовавших в аннексии.

Послы стран Европейского Союза в среду, 21 февраля, поддержали решение о продлении срока санкций против лиц и компаний, несущих ответственность за действия, совершенные против территориальной целостности Украины.

Соответствующее сообщение на своей странице в сервисе микроблогов Twitter опубликовал корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС сегодня решили продлить на 6 месяцев меры по замораживанию активов и запретов виз для 150 физических лиц и 38 компаний, ответственных за действия против территориальной целостности Украины", - написал журналист.

Напомним, ранее сообщалось о том, украинский политик и лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк предложил объединить санкции за аннексию Крыма и захват части Донбасса.

EU ambassadors have today decided to prolong by 6 months the asset freezes and visa bans on 150 individuals & 38 entities responsible for actions against the territorial integrity of #Ukraine. #Russia #Crimea

