"Постирал" кота. В России суд наказал мужчину за жестокое обращение с животным

Злоумышленник не признал свою вину, отметили в прокуратуре Коми.

Злоумышленник не признал, что жестоко поступил с котом prockomi.ru

В российском городе Ухта, расположенном в Республике Коми, мировой судья Чибьюского судебного участка признал местного жителя виновным в жестоком обращении с животным (ч. 1 ст. 245 уголовного кодекса) и назначил наказание — ограничение свободы на один год.

В суде доказано, что 12 октября 2017 года нетрезвый ухтинец, обидевшись на свою знакомую, взял ее кота Рыжика, засунул в барабан стиральной машины и включил ее, говорится на сайте прокуратуры республики.

После первого цикла животное подавало признаки жизни, поэтому мужчина включил машинку снова. "В результате домашний питомец погиб. Весь процесс мужчина снимал на видео, которое отправил своей знакомой", — отметили в ведомстве.

Злоумышленник не признал свою вину, говорил на заседании, что кот был ласковый, никогда не кусался. Объяснить причины содеянного ухтинец не смог. Приговор суда еще не вступил в законную силу.

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