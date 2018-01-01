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Появились первые видео с операции по спасению детей из пещеры в Таиланде

Сегодня, 17:28

На поверхность поднято, по разным данным, от четырех до шести детей.

дети в Тайланд_тайланде_пещера
Информации о состоянии детей пока нет Reuters
В Сети попали первые кадры с операции по спасению застрявших в затопленной пещере Тхам Луанг в провинции Чиангмай на севере Таиланда детей.

Журналистка NBC News опубликовала в своем Twitter, как от пещеры отбывает машина "скорой" с первым из эвакуированных детей.

По ее данным, из пещеры пока что эвакуировано только четверо детей. Эвакуация идет полным ходом.


Затем кадры операции по спасению непосредственно изнутри самой пещеры появились в репортаже Fox News, опубликованном в Twitter-аккаунте FOX & friends. По последним данным канала, на момент выхода репортажа на поверхность удалось поднять уже минимум четверых детей.


Однако наблюдающие за ходом операции активисты передают, что спасено уже не менее шести детей.

Пока точной информации о состоянии детей не поступало. Операция продолжается.

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Напомним, в Таиланде стартовал последний этап по спасению из полузатопленной пещеры детей-игроков футбольной команды и их тренера, которые оказались заперты под землей из-за сезона дождей.

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Теги:  
Таиланд, пещеры, дети, эвакуация, ловушка, затопление, видео, журналисты
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