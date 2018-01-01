Появились первые видео с операции по спасению детей из пещеры в Таиланде

На поверхность поднято, по разным данным, от четырех до шести детей.

Информации о состоянии детей пока нет Reuters

Журналистка NBC News опубликовала в своем Twitter, как от пещеры отбывает машина "скорой" с первым из эвакуированных детей.

По ее данным, из пещеры пока что эвакуировано только четверо детей. Эвакуация идет полным ходом.





Затем кадры операции по спасению непосредственно изнутри самой пещеры появились в репортаже Fox News, опубликованном в Twitter-аккаунте FOX & friends. По последним данным канала, на момент выхода репортажа на поверхность удалось поднять уже минимум четверых детей.

FOX NEWS ALERT: #ThaiCaveRescue of boys soccer team is now underway pic.twitter.com/TqdoqpnPSa — FOX & friends (@foxandfriends) 8 липня 2018 р.





Однако наблюдающие за ходом операции активисты передают, что спасено уже не менее шести детей.

Пока точной информации о состоянии детей не поступало. Операция продолжается.

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Напомним, в Таиланде стартовал последний этап по спасению из полузатопленной пещеры детей-игроков футбольной команды и их тренера, которые оказались заперты под землей из-за сезона дождей.

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