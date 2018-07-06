Спасение детей из пещеры в Таиланде: появилась первая жертва

Трагическая гибель профессионального пловца ставит под сомнение первых из двух вариантов спасения детей.
При спасении 12 детей из подтопленной пещеры в Таиланде погиб дайвер.
Самарн Пунане – опытный спасатель, ранее он служил на военно-морском флоте водолазом, а в данном случае выступал волонтера.
Он доставлял в пещеру баллоны с кислородом, оставляя их вдоль потенциального маршрута эвакуации. Однако в итоге ему самому не хватило воздуха из-за дефекта в снаряжении – он потерял сознание. Попытки его спасти не помогли.
Трагическая гибель профессионального пловца ставит под сомнение первых из двух вариантов спасения детей:
- первый: провести детям инструктаж по дайвингу и с опытными сопровождающими провести их назад через подземные туннели;
- второй — выкачать воду из пещер через просверленные дыры.
Напомним, спасать мальчишек помогали двое волонтеров-дайверов из Украины. Именно украинцы обучали тайских морпехов, как нырять в сложных пещерных условиях.