В Таиланде началась эвакуация детей, запертых в подземной пещере

В Таиланде стартовал последний этап по спасению из полузатопленной пещеры детей-игроков футбольной команды и их тренера, которые оказались заперты под землей из-за сезона дождей.

Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на таиландскую The Bangkok Post

Известно, что эвакуируемых детей разобьют на четыре группы, так как эвакуировать всех сразу невозможно в силу ряда причин.

Первую из них планируется вывести на поверхность к вечеру 8 июля. В процессе эвакуации каждого ребенка будет сопровождать пара водолазов. Последним пещеру-ловушку покинет тренер.

DEVELOPING: Rescue mission underway to free 12 boys and their soccer coach who have been trapped in a cave in Thailand for two weeks. https://t.co/xTd3HQ1fCJ pic.twitter.com/DkcrGl9Rdj — ABC News (@ABC) 8 липня 2018 р.





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12 игроков детской футбольной команде попали в ловушку 23 июня, отправившись на экскурсию в подземный пещерный комплекс; из-за сильных дождей выход из пещеры был затоплен. Через 10 дней поисков пропавших обнаружили - все это время они провели практически без еды.

В ходе операции по спасению детей из-за несчастного случая погиб один из волонтеров-спасателей.