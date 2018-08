В Таиланде началась эвакуация детей, запертых в подземной пещере

В Таиланде стартовал последний этап по спасению из полузатопленной пещеры детей-игроков футбольной команды и их тренера, которые оказались заперты под землей из-за сезона дождей.

Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на таиландскую The Bangkok Post

Известно, что эвакуируемых детей разобьют на четыре группы, так как эвакуировать всех сразу невозможно в силу ряда причин.

Первую из них планируется вывести на поверхность к вечеру 8 июля. В процессе эвакуации каждого ребенка будет сопровождать пара водолазов. Последним пещеру-ловушку покинет тренер.

DEVELOPING: Rescue mission underway to free 12 boys and their soccer coach who have been trapped in a cave in Thailand for two weeks. https://t.co/xTd3HQ1fCJ pic.twitter.com/DkcrGl9Rdj