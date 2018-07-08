Появились первые видео с операции по спасению детей из пещеры в Таиланде

На поверхность поднято, по разным данным, от четырех до шести детей.
В Сети попали первые кадры с операции по спасению застрявших в затопленной пещере Тхам Луанг в провинции Чиангмай на севере Таиланда детей.
Журналистка NBC News опубликовала в своем Twitter, как от пещеры отбывает машина "скорой" с первым из эвакуированных детей.
По ее данным, из пещеры пока что эвакуировано только четверо детей. Эвакуация идет полным ходом.
The first boys are out. #ThaiCaveRescue @NBCNews pic.twitter.com/OKeYcaswPT— Janis Mackey Frayer (@janisfrayer) 8 липня 2018 р.
Затем кадры операции по спасению непосредственно изнутри самой пещеры появились в репортаже Fox News, опубликованном в Twitter-аккаунте FOX & friends. По последним данным канала, на момент выхода репортажа на поверхность удалось поднять уже минимум четверых детей.
FOX NEWS ALERT: #ThaiCaveRescue of boys soccer team is now underway pic.twitter.com/TqdoqpnPSa— FOX & friends (@foxandfriends) 8 липня 2018 р.
Однако наблюдающие за ходом операции активисты передают, что спасено уже не менее шести детей.
Пока точной информации о состоянии детей не поступало. Операция продолжается.
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Напомним, в Таиланде стартовал последний этап по спасению из полузатопленной пещеры детей-игроков футбольной команды и их тренера, которые оказались заперты под землей из-за сезона дождей.