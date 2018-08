Появились первые видео с операции по спасению детей из пещеры в Таиланде

В Сети попали первые кадры с операции по спасению застрявших в затопленной пещере Тхам Луанг в провинции Чиангмай на севере Таиланда детей.

Журналистка NBC News опубликовала в своем Twitter, как от пещеры отбывает машина "скорой" с первым из эвакуированных детей.

По ее данным, из пещеры пока что эвакуировано только четверо детей. Эвакуация идет полным ходом.

The first boys are out. #ThaiCaveRescue @NBCNews pic.twitter.com/OKeYcaswPT