Спасать детей из пещеры в Таиланде помогают украинские дайверы: видео

В подтопленной пещере в Таиланде в заложниках стихии оказались 12 ребят из местной футбольной команды. Спасать мальчишек помогают двое волонтеров-дайверов из Украины.

В затопленной пещере футбольная команда живет уже двенадцатый день. Нашли их еще 2 июля – но вытащить их не получается до сих пор: пока они ходили на экскурсию, пещеры затопило. Теперь там сплошные потоки грязи и камнями и почти ничего не видно. Без хорошей физической подготовки и подробной карты, назад не пробраться.

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Украинский дайвер Всеволод Коробов и его друг Максим приняли участие в спасательной операции. Именно украинцы обучали тайских морпехов, как нырять в сложных пещерных условиях. После того, как детей нашли, за дело взялись уже местные спасатели.

Ребята сильно исхудали, но не теряют оптимизма.

Есть два варианта их спасения:

первый: провести детям инструктаж по дайвингу и с опытными сопровождающими провести их назад через подземные туннели;

второй — выкачать воду из пещер через просверленные дыры.

Оба варианта неидеальны. Для первого – дети слишком плохо плавают, а условия для дайвинга очень жесткие. Второй способ дольше и технически сложнее. Впрочем, если не сработает ни один из них, то придется просто ждать несколько месяцев, пока не сойдет вода.

Ранее у берегов Таиланда затонул корабль с сотней туристов на борту. Все пассажиры успели покинуть судно до того, как оно полностью ушло на дно.