"Православный джихадизм". Российский социолог рассказал, как Кремль готовится большой к войне

"Джихадистские" настроения толкнули российские власти на агрессию против Украины, пишет Эйдман.

Кремль готовится большой к войне, считает Эйдман politica-ua.com

В России проявляется растущее движение, которое можно назвать "православным джихадизмом".

Об этом живущий в Германии социолог и публицист, автор книги "Система Путина" Игорь Эйдман написал в Facebook.

По его мнению, религиозные фанатики в РФ хорошо вписываются в режим президента Владимира Путина, кроме того, ему выгодна активизация разного рода клерикальных экстремистов, потому что на их фоне он кажется почти либералом.

"Проблема в том, что экстремисты и так уже давно у власти в России. Те, кто рулит внешней и оборонной политикой страны мыслят примерно так же, как и "православные джихадисты". Идеологическое мировосприятие Путина и его окружения основывается на теории извечного противостояния России и Запада. По ней Россия — оплот традиционных ценностей и морали, основанной на православной вере; поэтому погрязшей в греховном гуманизме и гомосексуальном разврате Запада стремится уничтожить этот последний бастион христианских традиций (такое мировосприятие, правда, не мешает нашим "патриотам" выводить на Запад ворованные деньги и пользоваться всеми его "греховными" благами).

Именно эти "джихадистские" настроения толкнули российские власти на агрессию против Украины, совершившей проевропейскую революцию, на интервенцию в Сирию. Они же во многом объясняют беспрецедентную программу перевооружения российской армии, предполагающую оснащение ее новым современным оружием на 70% к 2020 году и включающей, по словам первого зам председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Клинцевича, строительство шести новых авианосцев. Складывается ощущение, что страна готовится большой к войне", — подчеркнул он.

"Однако самое опасное в этой ситуации даже не подрывная деятельность "новых джихадистов". Еще страшнее то, что усиление влияния их идей толкает российскую элиту на авантюристический внешнеполитический курс, повышающий риск мировой войны", — добавил Эйдман.

Напомним, ранее Эйдман объяснил, почему Путин может "устроить побоище у границ Украины".