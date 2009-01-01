Премьер Британии призвала Евросоюз бороться с российским влиянием на Балканах

Мэй предупредила, что растущая нестабильность на Балканах угрожает коллективной безопасности Евросоюза.

Тереза Мэй. Reuters

Британский премьерпризвала Европейский Союз к более тесному сотрудничеству с западнобалканскими странами для эффективного противостояния "кампаниям дезинформации" со стороны России.

В частности, в качестве примера она привела предполагаемую попытку переворота в Черногории, информирует ВВС Украина.

Выступая на встрече с лидерами ЕС в Брюсселе, Мэй предупредила, что растущая нестабильность в регионе угрожает коллективной безопасности Евросоюза.

"В свете предполагаемых попыток устроить переворот в Черногории я призываю нас всех сделать больше для противодействия российским кампаниям дезинформации, которые дестабилизирует ситуацию, и сделать более очевидным наш интерес к сотрудничеству с этим регионом", — заявила британский премьер.

Мэй также сообщила, что Британия намерена построить более тесные связи со странами этого региона, а в следующем году примет у себя саммит Западных Балкан.

Сотрудничество в сфере безопасности с балканскими странами коснется, в частности, борьбы с организованной преступностью, коррупцией и кибератаками.

Напомним, в конце февраля спецпрокурор Черногории Миливое Катнич обвинил российские спецслужбы в причастности к организации предполагаемой попытки госпереворота в Черногории. Москва в очередной раз отвергла эти обвинения, назвав их "голословными".

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