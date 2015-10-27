Спецоперация в Черногории: зачем Кремлю дестабилизация на Балканах

Виталий Портников

Публицист, журналист

27 октября 2015, 14:05

Посольство РФ превратили в настоящий штаб по дестабилизации ситуации в Черногории и свержению ее руководства.

"Надеюсь, нас никто не обвиняет в происходящем в Черногории?" — написала одна российская читательница в комментарии под материалом о нестабильности в маленькой балканской стране. Между тем, обвинений в адрес России предостаточно. И исходят они отнюдь не только от представителей черногорского руководства, уверенных, что протестное движение в стране направляется из Москвы и Белграда. Своих особых отношений с руководством России и Сербии не скрывают и сами протестующие.

Черногорская газета "Pobjeda" воспользовалась обыкновенными фотографиями из соцсетей для того, чтобы продемонстрировать: участники нынешних протестов встречались с официальными лицами в Белграде и Москве и гордятся этими встречами. "Фейсбук демонстрирует, как сербские ультранационалисты и российские экстремисты оказывают логистическую поддержку лидерам Демократического фронта и кампании против НАТО", — утверждает издание.

Фото мятежников из их соцсетей

Кстати, нечто похожее было и после прихода к власти в Греции левых радикалов из коалиции СИРИЗА. Политики не скрывали своих поездок в Москву и общения с самыми одиозными представителями путинского окружения. Просто их жизнью и записями в фейсбуках и твиттерах до поры до времени никто не интересовался. А когда заинтересовались, то вышли на куда более интересные факты, чем фотографии — например, на план выхода Греции из зоны евро, который готовился в Российском институте стратегических исследований — одной из организаций, учрежденных администрацией президента России и связанной со спецслужбами этой страны.

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Уверен, что в Черногории будет то же самое. При том, что в Москве не скрывают своего неприятия евроатлантической интеграции бывшей югославской республики и готовы сделать все возможное, чтобы Черногория не стала членом НАТО. Об этом говорят в официальных заявлениях и на научных конференциях, соответствующие директивы от начальства получил посол России в Черногории Сергей Грицай. Посольство превратилось в настоящий штаб, задачей которого является дестабилизация ситуации в Черногории и свержение ее руководства, увеличилось количество сотрудников российских спецслужб, посещающих Черногорию под тем или иным прикрытием. Участились и встречи с представителями черногорской оппозиции — причем самых различных кругов. "Своих" уверяют в щедрых инвестициях в случае, если они добьются свержения власти и смогут встать во главе Черногории — так же обманывали и греков. "Чужих" уверяют, что у России нет никаких особых интересов, просто она поддерживает черногорских демократов, которые выступают против диктатуры. Ведь в Черногории же авторитарный режим, не так ли?

2006 год. Путин и Джуканович в Сочи

Кстати, о черногорском режиме. Российская пропаганда сейчас совершает тот же кульбит, который она выделывает постоянно, когда речь идет о российско-белорусских отношениях. В зависимости от настроения Кремля Александр Лукашенко может быть либо лучшим другом и создателем новой современной Беларуси — либо "последним диктатором Европы", про которого снимают разоблачительные фильмы на "мусорном" телеканале НТВ. Сейчас "последний диктатор Европы" — премьер-министр Черногории Мило Джуканович. Это не образ, а прямая цитата из статьи на пропагандистском ресурсе Lenta.ru: под таким заголовком там публикуется биография Джукановича. А ведь еще недавно черногорский лидер был лучшим другом российского руководства — и никто не задавался вопросом, каковы его отношения с оппозицией и обществом.

Впрочем, когда журналист из страны Владимира Путина называет кого-либо "последним диктатором", это может вызвать разве что улыбку. Джуканович, конечно, не подарок — и это ни для кого не секрет ни в Европе, ни в самой Черногории. Но за свою власть он реально борется — и с настоящей оппозицией, и с внешними силами. И выборы в Черногории он и его партия реально выигрывают в очень серьезном противостоянии. Может ли что-либо подобное сказать о себе Путин с его безумной и проворовавшейся "Единой Россией"? Или журналист — автор статьи о Джукановиче? Понимает ли он, что, в отличие от обычного черногорца, никогда не имел возможности сделать выбор?

В любом случае ясно, что в Москве взяли курс на свержение Джукановича, чтобы помешать европейской и евроатлантической интеграции Черногории — точно также, как в свое время боролись с Ющенко, а потом поддерживали Януковича, чтобы помешать самостоятельному выбору Украины. Но Джукановича так просто не уничтожить — даже если вбросить в Черногорию миллионы евро. Дело в том, что черногорский премьер хорошо понимает технологию организации массовых протестов с целью изменения политического курса страны. Он, собственно, пришел к власти в конце 80-х с помощью именно такой технологии. Тогда, чтобы остановить суверенизационные тенденции в руководстве Черногории сербский президент Слободан Милошевич организовал массовые волнения — как бы "антикоммунистические". А в результате Джуканович стал самым молодым премьером в истории республики.

Сегодня на месте Милошевича — Путин, а Джуканович — в роли тех, против кого он боролся. С той только разницей, что он хорошо понимает, что происходит. И знает — никакая это не революция, никакой не "Майдан".

Могут спросить — а какая разница, собственно? И там, и там — недовольство. А разница в том, что Майдан, революция — это стихия народного гнева. А происходящее в Черногории — это спецоперация. Именно потому, что с помощью таких спецопераций российские спецслужбы дестабилизировали ситуацию уже не в одной стране, Путин и его окружение не верят в возможность настоящего народного протеста. Именно потому они попали впросак с Украиной.

И, надеюсь, попадут с Черногорией.

фото: kremlin.ru

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