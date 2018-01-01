"Преступники под защитой Путина". Западные СМИ узнали подробности расследования отравления Скрипалей

Считается, что злоумышленники вернулись в Россию, выяснили журналисты.

Британские правоохранители считают, что Сергея и Юлию Скрипалей отравили два человека, узнали СМИ The Telegraph

В Скотланд-Ярде (крупнейшее полицейское учреждение в Англии) считают, что в отравлении в Великобритании бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии принимали участие два человека.

Злоумышленники совершили преступление по заказу Кремля и на следующее утро после покушения покинули страну, пишет The Sun со ссылкой на источники в полиции.

"Сейчас считается, что они (преступники — Ред.) вернулись в Россию и находятся под защитой президента Владимира Путина", — отметило издание.

Напомним, Сергея и Юлию Скрипалей 4 марта нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке британского Солсбери, пострадавшие выжили. После покушения премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в РФ.

Чиновница также сообщила, что Британия в связи с инцидентом вышлет со своей территории 23 российских дипломата. Глава министерства иностранных дел Британии Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал Владимир Путин.

Потом более 20 стран-партнеров Великобритании, в частности, Украина, а также США, приняли решение о выдворении российских дипломатов. Россия в ответ пошла на такие же меры.

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