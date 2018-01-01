"Превращается в советского генсека". ИноСМИ - о победе Путина на выборах в России

Программа нового/старого президента страны дает мало надежды на обновление его политики во время четвертого срока, отмечают немецкие издания.

Президент Владимир Путин в очередной раз одержал убедительную победу на выборах президента России,

В ЦИК РФ заявили, что были зафиксированны незначительные нарушения, которые на результаты волеизъявления граждан никакого воздействия не оказали.

Западные СМИ обсуждают итоги выборов в России, нарушения на избирательных участках, откровенно слабых соперников по президентской гонке и прогнозируют будущее отношений Москвы с Западом, а также ситуацию внутри России.

Самые интересные мнения из немецких журналов и газет - в обзоре "Главреда".

Reuters

Sueddeutsche Zeitung

отмечает, что в России при Путине установилась атмосфера запугивания, уровень жизни людей значительно ухудшился, и это не получится компенсировать размахиванием ядерными ракетами.

"Многим русским нравится Путин, а те, кто ему не симпатизирует, часто уже не рискуют открыто говорить об этом. В России установилась атмосфера запугивания, свобода собраний ограничивается, свобода слова урезается, да и интернет - уже не остров свободомыслия, каким он был еще несколько лет назад. Все это нужно власти для того, чтобы сохранить контроль", - пишет журналист, указывая на то, что Кремль не хочет повторения массовых протестов, всколыхнувших страну в связи с президентскими выборами 2012 года.

Автор отмечает, что надежда на то, что Запад начнет искать примирения с Россией, не оправдалась, а Китай так и не стал надежным партнером и альтернативой Западу. "Москве придется налаживать отношения с ЕС. Без помощи Евросоюза благосостояние россиянам не вернешь. Путин оказывается в затруднительном положении", - резюмирует он.

Reuters

Bild

Издание, которое троллило президента РФ, напечатав еще в субботу, до начала выборов, тираж с поздравлениями, считает, что "жирные" годы при первых президентствах Путина позади.

"Россия модернизирует большие города. Но сытные годы начала его правления, поддерживаемые высокими ценами на нефть, закончились. Экономика падала в течение многих лет и вернулась к небольшому росту только в 2017 году. Возмущение коррупцией, произволом, социальной несправедливостью велико. Критика направлена ​​против правительства, против чиновников и полицейских, против олигархов - но не против президента. Путин убедил многих россиян в своей незаменимости: "Главное послание Путина довольно просто: без меня все распадается! Поэтому давайте сохраним стабильность и ничего не будем менять!".

К концу президентского срока Путину исполнится 71 год, и задолго до этой даты в Кремле может начаться борьба за власть, уверены в Bild.

Handelsblatt

Обозревательконстатирует, что путинская программа дает мало надежды на обновление его политики во время четвертого срока.

"Она направлена в прошлое. Если сектор вооружения станет мотором модернизации России, это будет похоже на Советский Союз, где большая часть бюджета утекала в разработку все новых видов военной техники, в то время как во всех гражданских областях царил тотальный дефицит", - пишет издание отмечая, что Путин может править как советские генсеки, которые сидели в своем кресле вне зависимости от того, хотели они этого или нет.

Tagesanzeiger

Газетасчитает, что российские власти создали все условия для того, чтобы президент РФ был переизбран на второй срок. Людей загоняли на участки едва ли не принудительно, на участках зафиксированно огромное количество нарушений, а оппозиция занималась нападками друг на друга вместо критики Путина, который продлевает свои полномочия почти на четверть века.

"Наблюдатели за выборами сообщили о более чем 2600 нарушениях во время голосования. Независимая российская организация наблюдателей за выборами "Голос" также сообщила, что урны устанавливались вне поля зрения камер. На Кавказе было много нарушений. В Махачкале, столице Республики Дагестан, наблюдателям угрожали, избивали и вытесняли с избирательных участков. Полиция не вмешивалась. Напротив, наблюдателей обвинили в том, что они спровоцировали конфликты. Из 583 членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе ни один из них не был отправлен на Кавказ, так как во многих странах существует предупреждение по поводу поездок в этот регион. В то же время российские власти объявили Европейскую платформу демократических выборов "нежелательной иностранной организацией", - всоминает издание.

Не осталась без внимания и деятельность оппозиции. Tagesanzeiger напомнила, что Алексей Навальный был отстранен от выборов, а оппозиция была крайне слабой.

"Правый популист Владимир Жириновский занимался нападками только на половую принадлежность [Ксении Собчак], назвав ее "шлюхой" и вынудив Собчак плеснуть стакан воды в его лицо. Все это выглядело как дежавю девяностых, когда дебаты между Жириновским и Борисом Немцовым завершились похожим образом. Сам же Путин отказался участвовать в дебатах, а постыдное телевизионное зрелище помогло президенту РФ максимально дистанцироваться от кандидатов, создавая у избирателей выбор - либо сильная Россия Путина, либо возвращение в хаос".