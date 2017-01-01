Принц Гарри и Меган Маркл сходили на рождественскую службу, фото и видео

Пара посетила церковь, расположенную на территории Сандрингемского дворца.
Пара приехала в церковь Святой Марии Магдалины с герцогом и герцогиней Кембриджскими — Уильямом и Кэтрин, пишет BBC.
На мероприятии также присутствовала королева Елизавета II, герцоги Филипп и Чарльз, герцогиня Корнуольская Камилла и другие члены семьи.
Ранее сообщалось, что свадьба, принца Гарри и Меган Маркл состоится 19 мая 2018 года. Королева Елизавета II дала свое согласие на проведение церемонии венчания в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.
Сандрингемский дворец — частная усадьба царствующей в Британии Виндзорской королевской династии, она расположенная в Норфолке среди охотничьих угодий.