Путин летит во Францию. Макрон намерен вести с РФ "требовательный диалог" по Украине

Родственники украинских политзаключенных просят Макрона передать Путину требование об их освобождении

Эммануэль Макрон Reuters

29 мая в Версале запланирована встреча президентов Франции Эммануэля Макрона и России

После завершения саммита G7 в Сицилии, Макрон заявил о намерении вести с Россией "требовательный диалог" по вопросу Украины и Сирии, сообщает РБК-Украина.

Накануне встречи двух лидеров семьи незаконно удерживаемых Москвой украинских политзаключенных обратились с просьбой к Макрону, чтобы он передал Путину требование освободить всех политических заложников, сообщает "Польское радио".

Кроме членов семей свои подписи под письмом поставили также украинские деятели общественных организаций и правозащитники.

В послании президенту Франции названы фамилии лиц, репрессированных в аннексированном Россией Крым уи украинцев, находящихся в российских тюрьмах, в частности, Олег Сенцов, Александр Кольченко и другие.

Авторы письма подчеркнули, что на Крымском полуострове царит атмосфера террора и ужаса, которая характерна для российского авторитарного правления, которое применяет репрессии и дискриминацию в отношении людей, выступающих против российской оккупации.

"Мы обращаемся к Вам, господин президент, передать Владимиру Путину наши требования об освобождении всех политических заложников Кремля (...) и усилить санкции против России (...)", — отметили авторы письма.

Ранее Конгрессмен США заявил о неприкрытой агрессии России против Украины, что Путина нужно остановить.