Путин летит во Францию. Макрон намерен вести с РФ "требовательный диалог" по Украине

Родственники украинских политзаключенных просят Макрона передать Путину требование об их освобождении
После завершения саммита G7 в Сицилии, Макрон заявил о намерении вести с Россией "требовательный диалог" по вопросу Украины и Сирии, сообщает РБК-Украина.
Накануне встречи двух лидеров семьи незаконно удерживаемых Москвой украинских политзаключенных обратились с просьбой к Макрону, чтобы он передал Путину требование освободить всех политических заложников, сообщает "Польское радио".
Кроме членов семей свои подписи под письмом поставили также украинские деятели общественных организаций и правозащитники.
В послании президенту Франции названы фамилии лиц, репрессированных в аннексированном Россией Крым уи украинцев, находящихся в российских тюрьмах, в частности, Олег Сенцов, Александр Кольченко и другие.
Авторы письма подчеркнули, что на Крымском полуострове царит атмосфера террора и ужаса, которая характерна для российского авторитарного правления, которое применяет репрессии и дискриминацию в отношении людей, выступающих против российской оккупации.
"Мы обращаемся к Вам, господин президент, передать Владимиру Путину наши требования об освобождении всех политических заложников Кремля (...) и усилить санкции против России (...)", — отметили авторы письма.
Ранее Конгрессмен США заявил о неприкрытой агрессии России против Украины, что Путина нужно остановить.