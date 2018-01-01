Волкер сказал, кто может положить конец войне на Донбассе

Глава РФ способен поддержать мир на востоке Украины, считает спецпредставитель Госдепартамента США.
Президент России Владимир Путин способен "поддержать мир и положить конец войне", рассказал дипломат на брифинге Хельсинкской комиссии Конгресса США, говорится в его аккаунте в Twitter.
"Наделенные мандатом ООН миротворческие силы могут разблокировать выполнение Минских соглашений и привести к восстановлению Украиной контроля над территорией", — отметил спецпредставитель Госдепа.
По его мнению, "ничего не может быть достигнуто в результате продолжения конфликта на Донбассе, спровоцированного российской агрессией". "… Путин может поддержать мир и положить конец войне", — полагает он.
Ранее Курт Волкер говорил, что РФ должна вывести свои войска с захваченной части Донбасса, чтобы миротворческая миссия ООН смогла начать свою работу, а с украинской стороны нужна координация с Организацией.
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