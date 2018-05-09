Волкер сказал, кто может положить конец войне на Донбассе

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что миротворческая миссия Организации Объединенных наций на Донбассе может разблокировать выполнение Минских соглашений.

Президент России Владимир Путин способен "поддержать мир и положить конец войне", рассказал дипломат на брифинге Хельсинкской комиссии Конгресса США, говорится в его аккаунте в Twitter.

"Наделенные мандатом ООН миротворческие силы могут разблокировать выполнение Минских соглашений и привести к восстановлению Украиной контроля над территорией", — отметил спецпредставитель Госдепа.

По его мнению, "ничего не может быть достигнуто в результате продолжения конфликта на Донбассе, спровоцированного российской агрессией". "… Путин может поддержать мир и положить конец войне", — полагает он.

Ранее Курт Волкер говорил, что РФ должна вывести свои войска с захваченной части Донбасса, чтобы миротворческая миссия ООН смогла начать свою работу, а с украинской стороны нужна координация с Организацией.