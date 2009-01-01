Путин понял, что из Кремля ему можно выйти только после смерти — финансист

Несколько лет назад глава РФ решил нарушить конституцию, утверждает Слава Рабинович.

Владимир Путин Reuters

Российский финансист и блогерутверждает, что президент РФ, приблизительно в 2010-м году, понял, что из Кремля ему можно выйти только после смерти.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам аналитика, 24 сентября 2011 года глава России решил нарушить конституцию и запустил государственный переворот, сопровождавшийся силовым захватом власти.

"… Путин, приблизительно в году 2010-м, понял, что из Кремля ему можно выйти только после его смерти. Никто никогда не предоставит ему никаких гарантий", — говорится в сообщении.

Ранее Слава Рабинович выразил мнение, что в РФ путинская организованная преступная группа уничтожила три ветви власти и два ключевых механизма демократического государства.