Путин понял, что из Кремля ему можно выйти только после смерти — финансист

Несколько лет назад глава РФ решил нарушить конституцию, утверждает Слава Рабинович.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
По словам аналитика, 24 сентября 2011 года глава России решил нарушить конституцию и запустил государственный переворот, сопровождавшийся силовым захватом власти.
"… Путин, приблизительно в году 2010-м, понял, что из Кремля ему можно выйти только после его смерти. Никто никогда не предоставит ему никаких гарантий", — говорится в сообщении.
Ранее Слава Рабинович выразил мнение, что в РФ путинская организованная преступная группа уничтожила три ветви власти и два ключевых механизма демократического государства.