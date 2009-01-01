Путин загоняет Россию в "режим турбулентности" — политолог

В РФ национализмы могут синхронизироваться друг с другом, и возникнет эффект социального резонанса, считает Савва.

Владимир Путин Reuters

Президент Российской Федерациизагоняет государство в "режим турбулентности" — частых непрогнозируемых потрясений.

Об этом российский политолог, в недавнем прошлом — профессор Кубанского госуниверситета Михаил Савва рассказал в интервью online.ua.

По его словам, в такой ситуации "национализмы могут синхронизироваться друг с другом, и возникнет эффект социального резонанса".

"Начиная с конца 80-х годов прошлого века, в России сначала поднимается русский национализм, потом он падает, а национализмы этнических меньшинств усиливаются. И наоборот", — отметил аналитик.

Между тем "это две синусоиды с разбежкой в 90%". "Национализмы этнического большинства и меньшинств подогревают друг друга, но они не накладываются", — добавил собеседник издания.

"Проблема в том, что Путин загоняет РФ в режим турбулентности — частых непрогнозируемых потрясений. В этой ситуации национализмы могут синхронизироваться друг с другом, и возникнет эффект социального резонанса, вплоть до бурного всплеска сепаратизма и распада страны", — подчеркнул он.

Ранее российский политолог и историк Александр Сытин заявил, что в РФ расцветает национализм, поэтому вскоре в Москве могут начаться погромы. Ознакомиться со сведениями эксперта можно здесь.